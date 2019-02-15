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Fenerbahçe ile Konyaspor 36. maça çıkıyor

- Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 35 maçın 29'unu kazandı, sadece 4'ünü kaybetti- İstanbul'daki 17 maçtan 16'sında galip gelen Fenerbahçe, yalnızca bir kez mağlup oldu

15 Şubat 2019 Cuma 09:52
Fenerbahçe ile Konyaspor 36. maça çıkıyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 6 randevuda elde etti.


- Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı


Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.


- Farklı skorlar


Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:52
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