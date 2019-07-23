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Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe dün Wolsburg'la karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Kulübün bir sonraki hazırlık maçı Hertha Berlin'le... Peki, Herta Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

23 Temmuz 2019 Salı 23:57
Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe dün Wolsburg'la karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Kulübün bir sonraki hazırlık maçı Hertha Berlin'le... Peki, Herta Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe dün Wolsburg ile mücadele etti. İlk iki maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı Lacivertliler bu karşılaşmadan ise 1-1'lik skorla ayrıldı. Fenerbahçe bir sonraki maçını yine Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacak.

Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman?

Fenerbahçe Hertha Berlin ​hazırlık karşılaşması 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak.

Fenerbahçe Hertha Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Hertha Berlin ​hazırlık karşılaşması D Smart'tan naklen yayınlanacak.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:57
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