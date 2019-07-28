Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bir grup futbolcu salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı.

Audi Cup’ta mücadele edecek olan ve hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın öğle saatlerinde Almanya’ya hareket edecek.

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