Fenerbahçe günün ilk idmanını tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını tamamladı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını tamamladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.
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