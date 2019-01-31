Fenerbahçe gece yarısı açıkladı

Galatasaray fesih konusunda şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Fesih haberinin ardından Fenerbahçe kulüp binasında menajeri Haluk Canatar ile birlikte soluğu alan Serdar Aziz'in sarı-lacivertlilere resmi imzayı attığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam ettiren Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz transferinde mutlu sona ulaştı.

Devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Chelsea'den Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulüple daha önce anlaşmaya varmıştı. Tecrübeli savunmacı ve menejeri Haluk Canatar, Fenerbahçe ile son bir görüşme gerçekleştirmek üzere kulüp binasına gitti. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



