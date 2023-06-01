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Spor Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2023-06-01 18:13:00 -
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün antrenmanına koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Günün tek antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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