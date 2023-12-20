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Spor Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi yaralandı
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:12:00 -
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi yaralandı

Fenerbahçe'de, Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin (3) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında duran top kazanan ev sahibinde atış öncesi hakeme itirazda bulunan Fred, sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ile konuşmasını sürdüren Fred bu kez doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ev sahibinde Gökhan Sazdağı'nın 90+10. dakikada kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı giderken, hakem Küçük Mert Hakan Yandaş'a ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Böylece Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Müsabakayı 4-3 kazanan Fenerbahçe, puanını 43'e yükseltirken maçı da 9 kişi tamamladı.

Bu sezonki 4. kırmızı kart

Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor maçlarında kırmızı kart gördü. Kayserispor mücadelesinde de Fred ile Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart görürken Fenerbahçe'nin ligde bu sezon gördüğü kırmızı kart sayısı 4'e çıktı.
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