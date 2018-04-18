Fenerbahçe finalin kapısında

Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe 2-2'lik skorla avantajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertli ekip her türlü galibiyet ve 2-2'den az skorlu beraberliklerde turu geçen taraf olacak. Maçtan 2-2'lik skorun çıkması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.



FENERBAHÇE'NİN KOZU PRESS



Derbi karşılaşması öncesinde hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip çalışmalarda sahanın her alanında çoğalmayı ve ön tarafta yapacağı baskı ile Beşiktaş'ın pas yollarını kapatmaya çalışacak. Aykut Kocaman, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi.