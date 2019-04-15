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Fenerbahçe finale yükseldi

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe konuk olduğu Halkbank’ı 3-1 yendi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:09
Fenerbahçe finale yükseldi

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe konuk olduğu Halkbank’ı 3-1 yendi.


Play-off ilk maçında rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertli ekip aldığı galibiyet ile Halkbank karşısında seriyi 2-0’a getirerek finale yükseldi ve Galatasaray’ı 3-2 yenen Arkasspor’un rakibi oldu.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk


Halkbank: Arslan Ekşi, Sket, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Baranowicz, Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Efe Bayram)


Fenerbahçe: Klinkenberger, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (İzzet Ünver, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)


Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 23-25


Süre: 126 dakika (30, 33, 30, 33)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:09
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