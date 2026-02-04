Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır
Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında yarın Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler; pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idmanı tamamladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.
