Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Obradovic kariyerinde ilk peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Baskonia ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Obradovic, kariyerinde bir ilke imza atmak istiyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:19
Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Obradovic kariyerinde ilk peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor.

Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı.

Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı.

Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı.

Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu.

Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Fenerbahçe, Obradovic'le çeyrek final kaybetmedi

Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti.

Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı.

Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.

Tek kaybettiği çeyrek final serisi

Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü.

Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:19
  1. obradovic
  2. fenerbahçe
  3. euroleague

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası
    1. Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası
    2. Halk GYO'dan sektöre tam destek
    3. Erken seçim en çok onları sıkıntıya..
    4. Manchester United'ın yedeğine..
    5. Turkcell Off-Road heyecanı Maslak'ta
    6. AK Partili isimden bedelli askerlik..
    7. Kimliğini pankart yaptıktan sonra..
    8. Dolarda gözler Erdoğan ve Bahçeli..
    9. İflas isteyen İnan'dan sağduyu..
    10. Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı..
    11. Katil İsrail Gazze'yi vurdu
    12. Onur Kıvrak'ın futbol hayatı bitebilir!
    13. Sion'da bile tutunamadı! Salih Uçan'ı..
    14. '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak..
    15. Teşvikler istihdama olumlu yansıyor
    16. Yolcu uçağında patlama: Ölü ve..
    17. Dilipak açıkladı: Savaşın önündeki en..
    18. "Türkiye güven veriyor"
    19. Bahçeli'nin erken seçim istemesinin..
    20. Adana'da alacaklısını böyle rezil etti
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümetten erken seçim açıklaması!
    Hükümetten erken seçim açıklaması!
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı