Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına Avusturyalı hakem
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasında 29 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Schörgenhofer yönetecek26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Avusturya'dan Schörgenhofer'in düdük çalacağı belirtildi.
Schörgenhofer'in yardımcılıklarını vatandaşları Markus Gutschi ve Roland Riedel'in yapacağı, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer'in de ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine Avusturya'dan Andreas Witschnigg'in olacağı kaydedildi.
YORUM YAZ