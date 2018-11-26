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Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına Avusturyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasında 29 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Schörgenhofer yönetecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına Avusturyalı hakem


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Avusturya'dan Schörgenhofer'in düdük çalacağı belirtildi.

Schörgenhofer'in yardımcılıklarını vatandaşları Markus Gutschi ve Roland Riedel'in yapacağı, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer'in de ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine Avusturya'dan Andreas Witschnigg'in olacağı kaydedildi.



Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
  1. Avusturya
  2. Dinamo Zagreb
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Hakem
  6. Schörgenhofer
  7. UEFA Avrupa Ligi

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