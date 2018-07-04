Fenerbahçe dev transferi bitirdi! İşte detaylar...

Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonda iddialı bir kadro kurup hem Avrupa’da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak önceliği maliyeti düşük isimler veren Sarı-Lacivertli yönetim, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Jack Wilshere’i listenin başına almıştı.

Orta saha için adı geçen adaylar içinde en iddialı futbolculardan biri olan İngiliz yıldız, geçen hafta kardeşiyle birlikte İstanbul’a gelmişti.

Hem şehri hem de tesisleri gezen 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra Türkiye’den ayrılıp Londra’ya dönüştü.

Bu süreçte Arsenal, resmi olarak Jack Wilshere ile yolları ayırdığını açıklarken, başarılı futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giymesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

YILLIK ÜCRETİ 4 MİLYON EURO

Hem İstanbul’dan hem de yönetimin kendisine sunduğu hedeflerden çok etkilenen Wilshere’in Fenerbahçe’nin teklifini büyük oranda kabul ettiği öğrenildi.

26 yaşındaki orta sahanın, cuma gününe kadar tekrar İstanbul’a gelerek kendisini Sarı-Lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Bonservisi elinde olan oyuncuya yıllık 4 milyon Euro ödeneceği belirtilirken, özellikle teknik direktör Phillip Cocu’nun da çok istediği Wilshere’i İngiltere’de Türkiye’ye getirecek bir özel uçak bekliyor.

Yıldız futbolcu alarak orta alandaki ofansif eksikliği gidermeyi planlayan Fenerbahçe Yönetimi, bu transferi açıkladıktan sonra diğer takviyeleri da kısa süre içerisinde duyuracak.