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Fenerbahçe Derneği'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğu bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:28
Fenerbahçe Derneği'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında derneğin borcu açıklandı.

Toplantıda mali durumla ilgili üyelere açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu açıkladı.

Mevcut ve alacakların 43 milyon 345 bin 857 lira olduğunu kaydeden Kandak, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu belirtti.

Gelirler toplamının 66 milyon 27 bin 80 lira olduğunu aktaran Kandak, giderlerin ise 129 milyon 126 bin 300 lira olduğunu dile getirdi. Kandak, gider fazlasının ise 63 milyon 99 bin 220 lira olduğunu ifade etti. 

Rahmi Kandak, yöneticilere olan borçların bu rakamlara dahil olmadığını da kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:28
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