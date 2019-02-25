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Fenerbahçe derbide pes etmedi

- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı derbide ikinci yarıda önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-3'le sahadan ayrıldı- Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:46
Fenerbahçe derbide pes etmedi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı derbide ikinci devrede önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-3'le sahadan ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Fenerbahçe, büyük bir şokla soyunma odasına gitti. İkinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıkan sarı-lacivertliler, Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle 3-3'ü buldu.

Kalan dakikalarda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı aldı.

Puanını 25'e çıkaran Fenerbahçe, haftayı 14. sırada tamamladı.


- 20 yıl önceyi hatırlattı


Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, 3 Mayıs 1989'da Galatasaray karşısında Türkiye Kupası'nda deplasmanda ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış ancak ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 20 yıl sonra bir başka tarihi rakibi karşısında benzer bir dönüşe imza attı. İlk yarıyı yine deplasmanda 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devredeki performansıyla 3-3'ü buldu.


- Derbide yine geri döndü


Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda yaptığı iki derbide de geri dönüşe imza attı.

Süper Lig'de Galatasaray karşısında da 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 2-2 bitirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta da pes etmedi ve skoru 3-0'dan 3-3'e getirerek 1 puanı hanesine yazdırdı.


- Zajc ve Sadık siftah yaptı


Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini ilk derbilerinde attı.

Maçın 55. dakikasında Zajc, 61. dakikasında ise Sadık, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.


- Hasan Ali'den jeneriklik gol


Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada jeneriklere geçecek bir gol attı.

Yaklaşık 25 metreden kaleyi sol çaprazdan gören bir mesafeden sert bir şut çeken Hasan Ali, uzak köşeden topu filelere göndererek güzel bir gol kaydetti.


- Fenerbahçeli taraftarlar hiç susmadı


Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı.

Takımları 3-0 geriye düştükten sonra bile desteğe devam eden sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan sonra büyük bir coşku yaşadı.

Sarı-lacivertli futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahüratlarla geri dönüşü kutladı.


- Deplasmanda hasret 9 maç oldu


Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Dış sahadaki son 9 maçında 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla almıştı.


- Süper Lig'de son 6 derbiyi kazanamadı


Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 derbiyi de kazanamadı.

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 derbide 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.


- Sadık Çiftpınar cezalı


Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sarı kart cezalısı olan Sadık, gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:46
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. puan
  6. SÜPERLİG

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