Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 23.

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’ndeTeknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. İdmanaktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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