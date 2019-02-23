0553 313 94 23

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 23.

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:12
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri’ndeTeknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. İdmanaktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. MHP lideri Bahçeli: "Bekayı bilmeyen..
    3. Bahçeli: Tam kadro destekleyeceğiz
    4. Sudan'da iktidar partisinin genel..
    5. "Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik..
    6. Pentagon Meksika sınırına bin asker..
    7. Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı..
    8. Bosna'nın milli şairi Cemalettin Latiç..
    9. Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek..
    10. Kuzey Kore lideri Kim'in treni Çin'de
    11. Şanlıurfa'da kavga: 5 yaralı
    12. "Fetih'in FKÖ'yü reforme etmemesi..
    13. Maçın ardından
    14. Mazot skandalına rağmen Volkswagen,..
    15. "İlmin peşinden gittiğimiz müddetçe..
    16. İŞKUR iş sahibi yapıyor
    17. MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması
    18. Fuat Oktay, taksicileri ziyaret etti
    19. Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı
    20. BBP Genel Başkanı Destici, Muş’ta
    21. Hatay'da cinayet
    22. Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecek
    23. Elektronik sigara haram mı? Diyanet..
    24. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının..
    25. Beykoz beyaza büründü, araçlar yolda..
    26. 'Penaltı haksız' deyip topu dışarı attı
    27. Kontrolden çıkan araç yol kenarına..
    28. "Sandıkta yenilecekler, o sandığa..
    29. Guaido, Venezuela'ya insani..
    30. Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine..
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu