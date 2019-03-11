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Fenerbahçe Comolli'nin biletini kesti! Kalması mümkün görünmüyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası yedeğe düşen Sportif Direktör Damien Comolli'nin de yeni sezonda kalması beklenmiyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:30
Fenerbahçe Comolli'nin biletini kesti! Kalması mümkün görünmüyor

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe Süper Lig'de zor bir dönemden geçerken, taraftarların hedef tahtasına oturttuğu bir numaralı isim Sportif Direktör Damien Comolli oldu. Comolli ile sezon sonunda yollar ayrılabilir. 

İddiaya göre Comolli kalsa bile yetkileri minimuma indirilecek Transferde son kararları teknik direktörErsun Yanal verecek.

Yanlış transferler tepki topladı

Sezon başındaAli Koç yönetiminin sportif direktörlük görevine getirdiği Damien Comolli, yaptığı transferlerle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini toplamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:30
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Damien Comolli
  4. Ayrılık iddiası
  5. flaş karar
  6. Ersun Yanal

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