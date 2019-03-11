Fenerbahçe Comolli'nin biletini kesti! Kalması mümkün görünmüyor
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası yedeğe düşen Sportif Direktör Damien Comolli'nin de yeni sezonda kalması beklenmiyor.11 Mart 2019 Pazartesi 15:30
Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe Süper Lig'de zor bir dönemden geçerken, taraftarların hedef tahtasına oturttuğu bir numaralı isim Sportif Direktör Damien Comolli oldu. Comolli ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.
İddiaya göre Comolli kalsa bile yetkileri minimuma indirilecek Transferde son kararları teknik direktörErsun Yanal verecek.
Yanlış transferler tepki topladı
Sezon başındaAli Koç yönetiminin sportif direktörlük görevine getirdiği Damien Comolli, yaptığı transferlerle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini toplamıştı.
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