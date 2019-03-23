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Fenerbahçe, Caner Erkin’i resmen istedi

Beşiktaş’tan Caner Erkin’i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın isteği üzerine teklifi götürdü. Ancak siyah-beyazlı kulüp ise bu teklifi geri çevirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:47
Fenerbahçe, Caner Erkin’i resmen istedi

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın isteği üzerine Caner Erkin'i transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Caner Erkin, 2017 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak İnter'in yolunu tutmuş ancak hocasıyla anlaşamadığı için sezon başlamadan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı formayı 3 yıldır terleten Caner, zaman zaman eleştirilse de genel olarak iyi bir performans sergilemeyi başardı.

Yoğun protestolara maruz kalmasına rağmen istendi

Ersun Yanal'lı şampiyonlukta aslan payına sahip olan Caner'in Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a gitmesi taraftarları da bir hayli kızdırmıştı.

Hatta yıldız futbolcu, Kadıköy'de oynanan bir derbide Beşiktaşlı taraftarların önünde eğilince yoğun protestolara maruz kalmıştı.

Tüm bu olanlara rağmen tecrübeli sol bekle yeniden çalışmak isteyen Ersun Yanal, yönetime bir rapor vererek 30 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Ali Koç istediğini alamadı

Bu istek üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüşen Ali Koç, beklediği cevabı alamadı.

Caner'i bırakmak istemediklerini söyleyen Orman'ın teklif için teşekkür ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:47
  1. Caner Erkin
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
  5. transfer dönemi
  6. transfer
  7. Fikret Orman

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