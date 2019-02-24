Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı deplasmanda kazanamıyor

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’de Beşiktaş ile oynadığı derbi müsabakalarında aldığı 5 mağlubiyet de deplasman maçlarında geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece 5’inde mağlup olurken, 15 galibiyet, 9 da beraberlik elde etti. Ancak bu 5 yenilginin tamamı da deplasman maçlarında geldi. Süper Lig’de çıktığı son 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemeyen Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan (10 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, pazartesi günü alacağı galibiyetle hem bu seriye son vermek hem de Süper Lig’de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Son 7 maçta 13 kırmızı kart

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı. Bu müsabakalarda kart çıkmayan tek karşılaşma, geçen sezon Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı mücadele oldu.

Fenerbahçe deplasmanda gol atamıyor

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında sıkıntı çekiyor. Süper Lig’in deplasmanda en az gol atan takımı olan Fenerbahçe’nin (5 gol), lig tarihinde dış sahada Ankaragücü’nün (83 gol) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım 67 golle Beşiktaş oldu. Kanarya’nın bu sezon deplasmanda attığı 5 lig golü Eljif Elmas, Valbuena, Jailson, Frey, Soldado’dan gelirken, birden fazla gole katkı yapan tek Fenerbahçeli isim 1 gol, 1 asistle Mathieu Valbuena oldu.

Güneş, Yanal’a karşı üstün

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı galibiyetlerde üstün durumda. Şenol Güneş ve Ersun Yanal’ın Süper Lig’de karşılaştığı 7 maçta Güneş’in 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Bu 7 karşılaşmada iki teknik direktörün takımları toplam 29 gol kaydetti.

Pazartesi Fenerbahçe’ye yarıyor

Süper Lig’de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, pazartesi günü oynanan derbileri kaybetmiyor. Pazartesi günleri oynadığı son 6 lig derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve sadece 1 gol yiyen Fenerbahçe, en son 23 Ağustos 2010’da Trabzonspor’a 3-2 yenilmişti.

Düdük Bülent Yıldırım’da

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.