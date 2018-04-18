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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının saatini beklemeye başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:23
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının saatini beklemeye başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli oyuncuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Futbolcuların idmanı taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekibin, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:23
  1. Ülker Stadı
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş

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