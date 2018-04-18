Fenerbahçe, Beşiktaş maçının saatini beklemeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı.18 Nisan 2018 Çarşamba 19:23
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli oyuncuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Futbolcuların idmanı taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli ekibin, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.
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