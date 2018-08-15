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Fenerbahçe Benfica maçında taraftarlardan tepki! O futbolcu ıslıklandı

Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme rövanş karşılaşmasında Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar sahada etkisiz bir performans sergileyen Giuliano'ya tepki gösterdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:54
Fenerbahçe Benfica maçında taraftarlardan tepki! O futbolcu ıslıklandı

Üzerinde çok büyük beklentiler olan Fenerbahçe'nin 10 numarası, maç boyunca hiç öne çıkamadı. Giuliano, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayamadı. Rakip kaleye şutu bile olmayan Brezilyalı oyuncu, ilk maçtakinin aksine bu maçta da sahada varlık gösteremedi.

Fenerbahçe taraftarları da maçın son bölümünde Giuliano'ya top geldikçe tepki göstermeye başladı.

"GIULIANO, MAALESEF SORUMLULUK ALMADI"

beIN Sports Haber'de maçı yorumlayan Güntekin Onay, Giuliano'nun performansıyla ilgili olarak, "Giuliano hiç yok. Golcü bir oyuncu, istatikleri harika. Güzel goller attığı, tabelayı değiştirdiği maçlar var. Oyun içinde hiç yok. Skorda var ama oyunda Fenerbahçe'nin maestrosu olamadı. Giuliano maalesef, sorumluluk alması gereken noktalarda almadı." yorumunu yaptı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:54
  1. Fenerbahçe
  2. Benfica
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Fenerbahçe taraftarları
  5. Guliano

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