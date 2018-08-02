0553 313 94 23

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını, Portekiz'deBenfica ile gerçekleştirecek

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

7 AĞUSTOS SALI GÜNÜ OYNANACAK

7 Ağustos Salı günü oynanacak Benfica - Fenerbahçe maçı saat 21.00'da başlayacak. Benfica - Fenerbahçe maçı D Smart platformunda yer alan 77. kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
  1. Benfica
  2. Fenerbahçe başkanlığı
  3. Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    1. 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    2. Gül hastalığı nasıl geçer?
    3. Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya..
    4. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    5. Gastriti anlamanın yolları nelerdir?
    6. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi..
    7. Çin'den savaş çıkaracak açıklama:..
    8. Üniversite tercihlerinde puan mı yoksa..
    9. Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı,..
    10. Dilipak: Önder Sav’ın epey zamandır..
    11. Tuzlu kurabiye tarifleri
    12. Başörtüsü nedeniyle memurluktan..
    13. Ayıların saldırısından elindeki nacak..
    14. Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
    15. 4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı..
    16. Medya ve Sanat Akademisi kuruldu
    17. ABD'li komutan Scaparrotti, İncirlik'te
    18. ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018..
    19. Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti
    20. İP'li Aytun Çıray: Trump Towers'a el..
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...