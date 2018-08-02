Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını, Portekiz'deBenfica ile gerçekleştirecek02 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek.
7 AĞUSTOS SALI GÜNÜ OYNANACAK
7 Ağustos Salı günü oynanacak Benfica - Fenerbahçe maçı saat 21.00'da başlayacak. Benfica - Fenerbahçe maçı D Smart platformunda yer alan 77. kanaldan canlı olarak yayınlanacak.
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