Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin sağlık durumu - Sağ dizinden menisküs operasyonu geçiren 28 yaşındaki Çek pivot, 5-6 hafta parkelerden uzak kalacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi. Açıklamada, Vesely'nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

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