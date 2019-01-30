Fenerbahçe Beko'da Vesely'nin sağlık durumu
- Sağ dizinden menisküs operasyonu geçiren 28 yaşındaki Çek pivot, 5-6 hafta parkelerden uzak kalacak30 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.
Açıklamada, Vesely'nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.
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