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Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçını 82-73 kazanan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında seriyi 2-2'ye getirdi

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:16
Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2 yaptı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 82-73 kazanan Fenerbahçe, evindeki ikinci maçını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun performansı etkili oldu. Mücadelede Melli 19, Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu 12'şer sayıyla oynadı.


- Kaptan maçı çevirdi


Karşılaşmanın son bölümlerine 72-72 eşitlikle girilirken Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu attığı 5 sayıyla mücadeleyi sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi.

Melih'in sayılarının ardından sarı-lacivertli ekip iyi savunma yaparak üstünlüğünü son ana kadar sürdürdü.


- Ataman yine kaybetti


Serinin üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ataşehir'den yine mağlup ayrıldı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan yenilgiyle ayrılmıştı.


- Fenerbahçeli taraftarlardan teknik faul tepkisi


Fenerbahçeli taraftarlar, Nikola Kalinic'in ikinci çeyrekte aldığı teknik faul sonrası hakemlere büyük tepki gösterdi.

Tepkilerin uzun süre devam etmesinin ardından hakemlerin talebiyle uyarı anonsu yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:16
  1. Anadolu Efes
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