0553 313 94 23

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımına "Damat" şıklığı

- Damat ekibi, resmi kıyafet sponsorluğu kapsamında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi

29 Ocak 2019 Salı 15:31
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımına "Damat" şıklığı

İSTANBUL (AA) – Geçen yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi.

Orka Holding açıklamasına göre, resmi kıyafet sponsorluğu kapsamında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Koçu Zeljko Obradovic’in yanı sıra Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed, Sinan Güler ve diğer takım oyuncuları çekimler esnasında keyifli dakikalar geçirdi.

Orka Holding’in sponsorluk listesinde Fenerbahçe Spor Kulübünün futbol takımı ve erkek basketbol takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol takımları da bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:31
  1. Damat
  2. ORKA Holding

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
    1. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
    2. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    3. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    4. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    5. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    6. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    7. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    8. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    9. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    10. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    11. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    12. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    13. Fırtına uyarısı geldi!
    14. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    15. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    16. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    17. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    18. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    19. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    20. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı