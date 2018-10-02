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Fenerbahçe bedavaya göndermişti! Şimdi ise bonservisi 3.5 milyon Euro

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen şimdilerde ise Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan genç oyuncu Merih Demiral'ın bonservis bedeli belli oldu.

02 Ekim 2018 Salı 13:51
Fenerbahçe bedavaya göndermişti! Şimdi ise bonservisi 3.5 milyon Euro

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Sporting Lizbon’dan kiraladığı Merih Demiral’ın ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Akdeniz temsilcisi, 20 yaşındaki stoperin bonservisini alacak. Turuncu-yeşilli ekip başarılı savunmacıyı sezon başında Portekiz ekibinden 1 yıllığına kiralamış, sözleşmeye 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da dahil edilmişti.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilgisini çekti

Portekiz’den gelen haberlere göre Alanyaspor, sezon sonunu da beklemeden oyuncunun bonservisini alarak, kalıcı olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da dikkatini çektiği iddia edilen Demiral’ı, Akdeniz ekibinin ilerde daha yüksek bir fiyata satmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

Bu yüzden kulübün ocak ayında bitirmeyi istediği belirtiliyor. Haberde, Alanyaspor’un futbolcuyu ileri tarihte büyük kulüplere 2 katı fiyatına satabileceğine dikkat çekildi.

Milli takım forması giyiyor

Süper Lig’de şu ana kadar 4 maçta forma giyen, Trabzonspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Merih Demiral, Türkiye U21 Milli Takımı forması da giyiyor.

(Skorer)

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:51
  1. Trabzon
  2. Merih Demiral
  3. Fenerbahçe
  4. Aytemiz Alanyaspor
  5. Portekiz
  6. Sporting Lizbon

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