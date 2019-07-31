Fenerbahçe- Bayern Münih Maçı kaç kaç bitti? Audi Cup Fenerbahçe Bayern Münih maç skoru

Fenerbahçe- Bayern Münih Maçı merakla izlendi. Fenerbahçe- Bayern Münih Maçı kaç kaç bitti? sorusu merak ediliyor. Fenerbahçe, Audi Kupası’nda karşılaştığı Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe- Bayern Münih Maçı kaç kaç bitti?

Bayern Münih, 22. dakikada Renato Sanches'in golüyle öne geçti. 28. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada Thomas Müller, 40. dakikada Kingsley Coman ve 43. dakikada Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 5-0 sona erdi.

İkinci yarıda Bayern Münih, Thomas Müller, 58. dakikada maçtaki üçüncü golünü attı. Max Kruse, 64. dakikada Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü attı.

Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak. Bayern ise finalde Tottenham ile kupa için mücadele edecek.

Hasan Ali Kaldırım sakatlandı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Hasan Ali, devre arasında koltuk değnekleriyle görüldü.

Nabil Dirar'dan tepki

73. dakikada ise Nabil Dirar, Fenerbahçeli taraftarlar ile sorun yaşadı. Gelen tepkiler üzerine Dirar, sahayı terk etmek istedi ancak Ersun Yanal ve takım arkadaşları ikna ederek tekrar sahaya döndürdü.