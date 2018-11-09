Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ersun Yanal talimatı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri gün geçtikçe daha da çok yüksek sesle söylenmeye başlanıyor. Sarı lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'un 'Bu sevdadan vazgeçin' sözlerine rağmen Ersun Yanal isteklerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Ersun Yanal hakkında flaş bir iddia gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin son dakika gelişmesi olarak Ersun Yanal ile anlaşma sağladığı bilgisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak sarı lacivertli yönetim bu iddiayı kesin dille yalanlamıştı.

Çıkan bu haberler üzerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi. Futbol Arena'nın edindiği bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çıkan bu haberlerin Ersun Yanal tarafından medyaya servis edildiğini düşünerek kurmaylarına Ersun Yanal ile iletişime geçmesini söyledi.

Telefon ile arattı

Ancak yapılan görüşmeler sonrasında Ersun Yanal basında çıkan son dakika haberleri ile ilgili kendisinin bir bağlantısı olmadığını aktardı