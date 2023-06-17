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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör kararını açıkladı
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 15:55:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör kararını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye’yi bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamamızın risk taşıdığına karar verdik. Yeni sezon için camiamızı iyi bilen bir Türk hoca olacak" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç teknik direktör ile ilgili aldığı kararı açıkladı.

Ali Koç "Türkiye’yi bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamamızın risk taşıdığına karar verdik. Yeni sezon için camiamızı iyi bilen bir Türk hoca olacak" ifadelerini kullandı.

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