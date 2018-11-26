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Fenerbahçe, Avrupa Ligi hazırlıklarına başladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:39
Fenerbahçe, Avrupa Ligi hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı diğer futbolcuların ise antrenmana koşuyla başladığı ifade edildi. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:39
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