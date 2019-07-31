Fenerbahçe, Audi Kupası'nda dördüncü oldu
- Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in katıldığı organizasyondaki iki maçını da kaybeden sarı-lacivertli ekip, turnuvayı dördüncü tamamladı- Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı- Real Madrid, sezon öncesi turnuvalarındaki 5. maçında ilk kez galip geldi31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:16
MÜNİH (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.
Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.
Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.
Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59 . dakikada Ozan Tufan kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.
Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.
- Rodrigues ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.
- Altay Bayındır beğeni topladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, Real Madrid karşısında iyi bir performans gösterdi.
Mücadelede 5 gol yiyen Altay, buna rağmen yaptığı birçok kurtarışla kalesinde daha fazla gole izin vermedi.
Müsabakayı tribünden izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, 21 yaşındaki file bekçisine yaptığı kurtarışların ardından tezahüratlarla destek oldu.
- Fenerbahçe'nin kalesi düştü
Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi.
Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi.
İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
- Real Madrid'den ilk galibiyet
İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid, sezon öncesi yaptığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçın 2'sini kaybedip, 1'inde berabere kalan eflatun-beyazlı takım, Audi Kupası'nda ise ilk karşılaşmasında mağlup olmuştu.
Fenerbahçe'yi 5-3 yenen Real Madrid, sezon öncesi hazırlık organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti.
- Benzema'dan 3 gol birden
Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, "hat-trick" yaptı.
Mücadelenin 12, 27 ve 53. dakikalarında fileleri havalandıran Benzema, İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı.
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