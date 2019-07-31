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Fenerbahçe, Audi Kupası'nda dördüncü oldu

- Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in katıldığı organizasyondaki iki maçını da kaybeden sarı-lacivertli ekip, turnuvayı dördüncü tamamladı- Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı- Real Madrid, sezon öncesi turnuvalarındaki 5. maçında ilk kez galip geldi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:16
Fenerbahçe, Audi Kupası'nda dördüncü oldu


MÜNİH (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.

Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.

Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59 . dakikada Ozan Tufan kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.


- Rodrigues ilk golünü attı


Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.


- Altay Bayındır beğeni topladı


Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, Real Madrid karşısında iyi bir performans gösterdi.

Mücadelede 5 gol yiyen Altay, buna rağmen yaptığı birçok kurtarışla kalesinde daha fazla gole izin vermedi.

Müsabakayı tribünden izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, 21 yaşındaki file bekçisine yaptığı kurtarışların ardından tezahüratlarla destek oldu.


- Fenerbahçe'nin kalesi düştü


Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi.

Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi.

İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.


- Real Madrid'den ilk galibiyet


İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid, sezon öncesi yaptığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçın 2'sini kaybedip, 1'inde berabere kalan eflatun-beyazlı takım, Audi Kupası'nda ise ilk karşılaşmasında mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'yi 5-3 yenen Real Madrid, sezon öncesi hazırlık organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti.


- Benzema'dan 3 gol birden


Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, "hat-trick" yaptı.

Mücadelenin 12, 27 ve 53. dakikalarında fileleri havalandıran Benzema, İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:16
  1. Audi Kupası
  2. Bayern Münih
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
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  6. Real Madrid

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