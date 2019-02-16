Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Yanal, hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi.

Zenit maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan, kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine kaleci Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'ı görevlendirdi.





- Zajc ilk kez





Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.





- Dirar sağ bekte





Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.





- Aykut Kocaman'a çiçek





Fenerbahçeli bir grup taraftar, karşılaşmadan önce eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek verdi.

Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.





- Alex maçı izledi





Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Atiker Konyaspor maçını statta izledi.

FB TV'nin maç önü programına da katılan Alex, karşılaşmayı locadan takip etti.

Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e sevgi gösterilerinde bulundu.





- Fenerbahçe'de 4 eksik





Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı.

Tolgay Arslan hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Mauricio Isla ve Roberto Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.





- Kocaman'dan tek değişiklik





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.