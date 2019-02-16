0553 313 94 23

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor karşısında takımını 3 değişiklik yaparak sahaya sürdü- Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı- Fenerbahçeli bir grup taraftar, karşılaşmadan önce eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek verdi- Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Atiker Konyaspor maçını statta izledi

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:18
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Yanal, hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi.

Zenit maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan, kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine kaleci Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'ı görevlendirdi.


- Zajc ilk kez


Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.


- Dirar sağ bekte


Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.


- Aykut Kocaman'a çiçek


Fenerbahçeli bir grup taraftar, karşılaşmadan önce eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek verdi.

Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.


- Alex maçı izledi


Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Atiker Konyaspor maçını statta izledi.

FB TV'nin maç önü programına da katılan Alex, karşılaşmayı locadan takip etti.

Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e sevgi gösterilerinde bulundu.


- Fenerbahçe'de 4 eksik


Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı.

Tolgay Arslan hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Mauricio Isla ve Roberto Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.


- Kocaman'dan tek değişiklik


Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:18
  1. Aykut Kocaman
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rusya, İdlib'de uluslararası insani hukuka saygı gösterecek"
    1. "Rusya, İdlib'de uluslararası insani..
    2. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    3. Endonezya'da heyelan: 4 ölü
    4. "Balıkesir'de 16 yılda 20 baraj ve 22..
    5. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    6. İYİ Parti’li Başkan adayı otelinin..
    7. Ordu’da heyelan sebebiyle 26 konut..
    8. "Gençlerle Demokrasi Buluşması"
    9. AK Parti Ataşehir Mitingi
    10. Hakkari'de terör operasyonu
    11. İran'daki saldırıda hayatını kaybeden..
    12. Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçından..
    13. İYİ Parti 79 adayını daha açıkladı!
    14. HDP Bozova İlçe Başkanı Yıldırım..
    15. Kartal Belediyenden iddialarla ilgili..
    16. AK Parti Ataşehir Mitingi
    17. Balıkesir DSİ spor evinde kazandı 3-0
    18. Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık..
    19. İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını..
    20. Aybaba: "Zor bir sürece girdik"
    21. Başkan Asya, dev projelerini açıkladı
    22. Mısır'dan İran Devrim Muhafızları'na..
    23. AK Parti Ataşehir Mitingi
    24. Maçın ardından
    25. MHP'li isimden çok sert sözler:..
    26. MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin..
    27. CHP’li Gökçe, projelerini tanıttı
    28. Diyarbakır'daki darbe girişimi davası
    29. Türkiye’deki Boşnaklar, Biga’da buluştu
    30. Kapadokya'da ilgnç detay! İP ve..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü