Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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