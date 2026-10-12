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Spor Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından İngiltere'ye hareket edecek.

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