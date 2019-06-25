0553 313 94 23

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! İşte o isim

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da top koşturan Koscielny'i yakın takibe aldı.

25 Haziran 2019 Salı 02:59
Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! İşte o isim

Başkan Ali Koç’un “10-12 gün içinde 3-4 transferi sonuçlandıracağız” açıklaması sonrası geri sayıma geçilirken, Ada’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler’in Laurent Koscielny için düğmeye bastığını duyurdu.

Skrtel'in yerine geliyor!

The Sun ve Daily Mirror gibi gazeteler, sözleşmesi sona eren Martin Skrtel ile yeni kontrat konusunda henüz anlaşamayan Fener’in alternatif olarak gündemine Arsenal’in kaptanı Koscielny’yi aldığını ve Topçular’la temasa geçtiğini yazdı. Arsenal ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperin peşinde Fransa’dan Lyon’un yanı sıra Almanya’dan Borussia Dortmund gibi kulüplerin de olduğu kaydedildi.

Bonservis bedeli 3 milyon Euro

Kanarya, Sportif Direktör Damien Comolli aracılığı ile Arsenal’in kapısını çalarken, takımda yapmayı planladığı revizyona rağmen Koscielny’yi bonservis bedeli almadan bırakmak istemeyen İngiliz ekibinin 5 milyon euro talep ettiği bildirildi. Rakamı 3 milyon euroya düşürmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, gerekirse kiralama formülünü devreye sokacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 02:59
  1. Fenerbahçe
  2. Arsenal
  3. Laurent Koscielny
  4. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'dan çifte transfer bombası!
    1. Sivasspor'dan çifte transfer bombası!
    2. Fenerbahçe aradığı stoperi Premier..
    3. Anlaşma sağlandı! Medipol..
    4. 'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK..
    5. Dikkat! FSM Köprüsü'nde 4 şerit..
    6. Zarif: Trump haklı ama...
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü..
    9. Suriyeli Muhammed Halil, LGS'den tam..
    10. BMGK'daki kapalı İran oturumu
    11. Adıyaman'da tırın çarptığı yaya..
    12. Umman'dan 'ABD' ve 'İran' açıklaması!
    13. DÜZELTME - "Türk piyanistten Viyana'da..
    14. Yıldız Tilbe'den açık hava konseri
    15. Mafya lideri hapishaneden firar etti!
    16. Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan..
    17. Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
    18. D-650’de kimyasal tanker yangını
    19. 'Dünya'nın görüntülerini 5..
    20. "Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü..
    21. Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
    22. Huawei Rus işletim sistemi kullanabilir
    23. Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman..
    24. 'Lens ve güneş gözlüklerinin online..
    25. Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25...
    26. 'Türkiye immünoterapi üssü olabilir'
    27. Katar ve Sudan'dan Etiyopya'daki darbe..
    28. Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist..
    29. İzmir’de feci kazada aynı aileden 3..
    30. Düzce'nin antik tarihi bölge turizmini..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı