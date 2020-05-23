Fenerbahçe aradığı stoperi buldu: Ertuğrul Ersoy

Fenerbahçe kanayan yarası stopere kesin çözüm arayışını sürdürürken menajerler sarı-lacivertlilerin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.

Yeni stoper Fransa'dan

Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’a transfer olan Ertuğrul Ersoy sarı-lacivertlilere tavsiye edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Le Havre’da yeri sağlam olan 23 yaşındaki Ertuğrul’un 750 bin avro bonservisle gittiği Fransız ekibiyle Haziran 2023’e kadar sözleşmesi var. Ancak genç savunmacı Türkiye’ye dönmek istiyor. Ertuğrul’un bu kararında Fransa’da liglerin mevcut hâliyle tescil edilmesinin de etkili olduğu öğrenildi.