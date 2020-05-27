Fenerbahçe aradığı sol beki İngiltere'de buldu! Bedavaya geliyor
Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Reading'de top koşturan Tyler Blackett için düğmeye bastı.
Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de arayış devam ediyor.
Bedavaya geliyor
Sarı lacivertli ekip İngiliz ekibi Reading'de top koşturan ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Tyler Blackett için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sol beki 1 yıldır takip ettiği ve olumlu rapor verdildiği ve belirtildi.