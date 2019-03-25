Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu! Sürpriz isim Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, DC United forması giyen Arjantinli 10 numarası Luciano Acosta'yı yakın takibe aldı.

Scout ekibi 24 yaşındaki başarılı oyuncu için detaylı bir rapor hazırladı. Teknik Direktör Ersun Yanal da yaptığı çalışmalar sonrası oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı. Sportif Direktör Comolli, aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Acosta’nın temsilcileri ile görüşmelere başladı. Görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor.



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