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Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında şoka uğradı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'a 1-0 kaybederek zirve yarışında yara aldı.

04 Ekim 2019 Cuma 22:35
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında şoka uğradı

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 22:35
  1. Fenerbahçe
  2. Antalyaspor

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  • mehmetmehmet4 dk önce
    Niçin kızıyorsunuız bende bunu anlamıyorum ersun yanalın idare edecegi takım bu kadar olur....Adam lufboldan anlamıyorki...

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