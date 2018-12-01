Fenerbahçe, Altınordulu ismi transfer etti
Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıldır görev yapan oyuncu izleme (scout) şefi Serhat Pekmezci ile anlaştı.01 Aralık 2018 Cumartesi 14:48
Sezon başında Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe, İzmir ekibinden bir transfer daha yaptı.
6 yıldır Altınordu'da oyuncu izleme(scout) şefi olarak görev yapan Serhat Pekmezci, Fenerbahçe ile anlaştı.
Fenerahçe oyuncu izleme ekibinde görev alacak Pekmezci, maddi anlamda kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe'de geleceğin takımının kurulması yolunda çalışacak.
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