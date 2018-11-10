FenerbahçeAlanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda oyuncular, üç grup halinde pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, son bölümde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.