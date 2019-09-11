Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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