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Fenerbahçe 14'lük yıldızı kaptı!

Fenerbahçe, 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'dan 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı transfer etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
Fenerbahçe 14'lük yıldızı kaptı!

Fenerbahçe, Nevşehir Belediyespor'dan 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı renklerine kattı.

Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor'un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
  1. Nevşehir
  2. Fenerbahçe
  3. Efekan Karayazı

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