Fenerbahçe 14'lük yıldızı kaptı!
Fenerbahçe, 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'dan 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı transfer etti.20 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
Fenerbahçe, Nevşehir Belediyespor'dan 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı renklerine kattı.
Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.
Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor'un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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