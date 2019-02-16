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Fenerbahçe, 10 kişilik Konyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Konyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak evinde 2 puan bıraktı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:09
Fenerbahçe, 10 kişilik Konyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Konyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak evinde 2 puan bıraktı.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 33. dakikada Sadık’ın ayağına basan Jahovic, Fırat Aydınus’un VAR’a bakmasından sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 36. dakikada oluşan kontratakta Fofana, Konyaspor’u 1-0 öne geçirirken 45+1. dakikada sağ kanatta Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jailson’un şutunda meşin yuvarlak ağlara gidince skora denge geldi. Müsabakanın ikinci yarısında her iki takım da etkili ataklar gösteremezken sarı-lacivertlilerin 85. dakikada Valbuena’nın ceza sahası içine açtığı yaptığı ortada Alper Potuk fileleri havalandırsa da hakem Fırat Aydınus VAR’ı dinleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Geriye kalan dakikalarda gol olmazken müsabaka ilk yarıdaki gollerle 1-1 sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:09
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