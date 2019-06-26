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Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mali bağımsızlığı için 4 Nisan 2019’da hayata geçirdiği Fener Ol kampanyasında SMS adedi 1 milyon 640 bini geçti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mali bağımsızlığı için 4 Nisan 2019’da hayata geçirdiği Fener Ol kampanyasında SMS adedi 1 milyon 640 bini geçti. Kampanya kapsamında yapılan destek ise 150 milyon TL’ye yaklaştı. Bu rakam, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış birçok kampanyayı geride bıraktı. ’Fener Ol’ kampanyası WinWin gibi özel etkinliklerle devam edecek.


Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mali açıdan rahatlamak amacıyla 4 Nisan 2019’da hayata geçirdiği ve bir yıl sürecek olan ‘Fener Ol’ kampanyasında katılımcı sayısı kampanya kapsamında özel bir etkinlik olan WinWin’in de etkisiyle ciddi rakamlara ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarının 7’den 70’e bir seferberlik içinde hareket ederek, büyük bir fedakarlıkla destek verdiği Fener Ol’da iki buçuk ay geride kalırken, SMS sayısı 1 milyon 640 bini geçti ve kampanya kapsamında yapılan katkı ise 150 milyon TL’ye yaklaştı.



WinWin’de birlik ve beraberliğin tarihi yazıldı


Dünya üzerinde hiç denenmemiş bir kitlesel kaynak oluşturma çalışması Fener Ol’un kapsamında özel bir proje olan WinWin etkinliği Fenerbahçe taraftarlarının eşsiz bir birlik ve beraberlik göstermesini sağladı. Tüm sezon Fenerbahçe’ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla forma ile kampanyaya katkıda bulundu.


WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini bulacak. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran’da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.



’Fener Ol’ 1 Yıl Sürecek


Fener Ol kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan ‘WinWin’ etkinliği 22 Haziran’da sona erdi. Bir yıl boyunca devam edecek olan Fener Ol kampanyası kapsamında önümüzdeki dönemde farklı pek çok etkinlik hayata geçirilerek, taraftarların kampanyaya katılımının ve desteğinin sağlanması amaçlanıyor. Yasal kurallara dayalı olarak bir yıl için planlanan kampanya, gerekli halde bir yıl daha uzatılma hakkına sahip.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
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