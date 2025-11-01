Fen Bilgisi Okudu, Dolandırıcılıkta ‘Usta’ Oldu!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencisi B.D., sahte kripto yatırım siteleri ve Telegram grupları üzerinden büyük bir dolandırıcılık ağı kurdu. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin aylardır yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin 19 ilde 100 milyon lirayı bulan bir vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Vatandaşların “yüksek kazanç” vaadiyle sahte kripto yatırım sitelerine yönlendirildiği, ardından da yatırdıkları paraların örgüt üyelerince kripto borsaları ve soğuk cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basan polis ekipleri, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara olmak üzere 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda örgüt lideri B.D. ve 38 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, kripto hesap bilgileri ve dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen nakit paralar ile iki araç ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçlarından yargılanacakları öğrenildi.