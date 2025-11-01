  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Türk pasaportu taşıyan katiller derhal tespit edilmeli. El Cezire bir bir deşifre etti

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Türkiye’den zırhlı kara aracı almak için Brezilya’dan geldiler!

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Gündem Fen Bilgisi Okudu, Dolandırıcılıkta ‘Usta’ Oldu!
Gündem

Fen Bilgisi Okudu, Dolandırıcılıkta ‘Usta’ Oldu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Fen Bilgisi Okudu, Dolandırıcılıkta ‘Usta’ Oldu!

Nevşehir merkezli kripto vurgun çetesi çökertildi: 200 kişiyi 100 milyon lira dolandırmışlar Nevşehir’de öğretmenlik hayaliyle üniversiteye gelen bir öğrencinin kurduğu dolandırıcılık ağı, Türkiye’nin dört bir yanından 200’den fazla vatandaşı mağdur etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencisi B.D., sahte kripto yatırım siteleri ve Telegram grupları üzerinden büyük bir dolandırıcılık ağı kurdu. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin aylardır yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin 19 ilde 100 milyon lirayı bulan bir vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Vatandaşların “yüksek kazanç” vaadiyle sahte kripto yatırım sitelerine yönlendirildiği, ardından da yatırdıkları paraların örgüt üyelerince kripto borsaları ve soğuk cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basan polis ekipleri, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara olmak üzere 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda örgüt lideri B.D. ve 38 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, kripto hesap bilgileri ve dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen nakit paralar ile iki araç ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçlarından yargılanacakları öğrenildi.

Kurdukları köy dolandırıcılığın merkezi oldu
Kurdukları köy dolandırıcılığın merkezi oldu

Gündem

Kurdukları köy dolandırıcılığın merkezi oldu

Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren taktik!
Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren taktik!

Gündem

Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren taktik!

Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti!
Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti!

Aktüel

Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Peşlerine düştüm ama tüm telefonları iptal etmişler

DİKKAT DOLANDIRICI!!! 0546 732 90 39 0212 962 09 31 çağlar hukuk bürosu başlığıyla mesaj yolluyorlar. Dava dosyasınız var deyip para istiyorlar. Kim bilir kaç kişiyi dolandırdılar.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23