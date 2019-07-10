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Fen Bilgisi kitapları ‘dinsizlik’ aşılıyor

Fen Bilgisi ders kitaplarının tamamında, öğrencilerin ateizme yönlendirildiği ortaya çıktı. Tüm kainatı eşsiz bir ilimle var eden Yüce Allah’ın görmezden gelindiği Fen kitaplarında, Allah’ın üstün yaratma sanatının “doğanın sürprizi” şeklinde yorumlandığı tespit edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
Fen Bilgisi kitapları ‘dinsizlik’ aşılıyor

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dağıtılan Fen Bilgisi ders kitaplarının tamamında ateist yaklaşımlı içeriklerin yer aldığı, milletin inanç değerlerinin yok sayıldığı, bilimselliği olmayan darvinizmin esas alındığı belirlendi. Manevi köklerimizden uzaklaşmanın işlendiği Fen kitaplarında, her saniyemize kıymet katan İslam’ın sansürlendiği tespit edildi.

Pozitivist bakış açısı var

Gazetemiz Akit, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okutulması planlanan Fen Bilgisi ders kitaplarının iç yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyor. 3, 4 ve 5. sınıf ders kitaplarında yer alan ateist görüşleri deşifre etmemizin ardından 6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilgisi kitaplarında da dinsizliğin aşılandığı belirlendi. Canlıların yaratıcı olmaksızın kendiliğinden olduğunu iddia eden ders kitaplarına yönelik kapsamlı bir çalışma hazırlayan eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı, pozitivist bir bakış açısıyla hazırlanan kitaplarda, Allah’ın üstün yaratma sanatınının görmezden gelindiğini ortaya koydu.

Bilim adamları tek tek sıralanmış

Aydın Yayıncılık tarafından hazırlanan 7. sınıf Fen Bilgisi ders kitabında ise ampulu icat eden Edison’un adı hayranlıkla anılırken ampuldan milyarca daha büyük ve harika olan Güneş’in, yıldızların, gezegenlerin mucidi Allah’ın adı anılmıyor. Atomu kusursuz, geometrik bir şekilde düzene koyan yaratıcıyı hatırlamayan Fen Bilimleri kitabının 80. sayfasında, atomun yapısında bulunan proton, nötron ve elektronlar hakkında bilgi veriyor; elektronların üzerinde döndüğü yörüngeyi keşfeden bilim adamlarının isimlerini tek tek sıralıyor. Tutku Yayıncılık’ın neşrettiği Fen Bilimleri 8. sınıf kitabında da evrendeki varlıklar konu ediniyor. Güneş, Ay, Dünya, canlılar, hücre, asitler, bazlar… Ancak evren ve içindeki varlıkların mükemmel yapısını düzenleyen ve yaratan Allah, kitabın hiçbir yerinde geçmiyor. Yine aynı kitapta, “Dünya, Güneş etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafında da döner. Dünya bu hareketleri gerçekleştirirken bir yörüngede dolanır. Bu yörüngede dolanırken dönme ekseni dik bir konumda değil, yandaki görselde görüldüğü gibi eğik bir konumdadır” şeklinde ifadeler ile gece ve gündüzü, mevsimleri meydana getiren sistemin kurucusundan söz edilmiyor.

Doğanın sürpriziymiş

Sevgi Yayınları’nın neşrettiği Fen Bilimleri 6. sınıf kitabında, meteorların atmosfere çarpıp erimesini ‘doğa olayı’ olarak görüyor. Kitabın 20. sayfasında, “Atmosfere yüksek hızla giren meteorların atmosferi oluşturan maddelere sürtünmesi sonucunda ortaya çıkan yüksek ısı nedeniyle yanmaya başlamaları, ak kor hâle gelip çevrelerine ışık saçmaları söz konusu olur. Bu doğa olayı, aslında yıldızlarla ilgisi olmadığı hâlde halk arasında akan yıldız veya yıldız kayması olarak bilinir” şeklinde ifadeler ile dünyanın etrafına atmosferi koruyucu bir kalkan olarak saran Yüce Allah görmezden geliniyor. Güneş tutulması olayını da doğa olayı olarak niteleyen 3. sınıf fen kitabı, suyun donması olayını ise “doğanın canlılara sürprizi” olarak tanımlıyor. Su ile ilgili donma, çözülme ve buharlaşma kanunlarını koyan merhametli yaratıcıyı hatırlamayan kitabın 135. sayfasında şu ifadeler yer alıyor: “Doğanın canlılara yaptığı bu güzel sürpriz; çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  1. İstanbul
  2. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  3. Fen Bilgisi ders kitapları
  4. darvinizm
  5. İslam
  6. Akit
  7. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi
  8. Fen Bilgisi
  9. ateist görüşler
  10. Ali Erkan Kavaklı
  11. Allah’ın üstün yaratma sanatı
  12. Aydın Yayıncılık
  13. Edison
  14. Tutku Yayıncılık
  15. Sevgi Yayınları
  16. yıldız kayması
  17. Güneş tutulması
  18. doğa olayı

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