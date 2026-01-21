Felçli hastaları konuşturan boyunluk yapıldı!

Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka destekli “Revoice” boyunluk, felç sonrası konuşma bozukluğu yaşayan hastaların cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kendi sesleriyle yeniden konuşabilmesini mümkün kılıyor.

Birleşik Krallık’taki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, felç geçirdikten sonra konuşma güçlüğü yaşayan kişilerin, beyne cerrahi implant yerleştirmeye gerek kalmadan yeniden konuşabilmesini sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Cambridge Üniversitesi bilim insanları, “Revoice” adı verilen ve boyna takılan, giyilebilir bir boyunluk tasma geliştirdi. İngiliz Independent gazetesinin aktardığına göre bu cihaz, yapay zeka kullanarak felç hastalarının kendi doğal sesleriyle yeniden konuşmalarını mümkün kılıyor.

Medical Express sitesine göre yumuşak ve esnek bir kolye şeklinde tasarlanan cihaz; son derece hassas sensörler ile yapay zeka teknolojilerini bir arada kullanıyor. Revoice, boğaz kaslarının titreşimleri ve kalp atış hızı gibi konuşmaya ilişkin çok ince sinyalleri algılıyor. Sistem bu sinyalleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek, kastedilen kelime ve cümleleri yeniden inşa ediyor. Aynı zamanda zaman ya da hava durumu gibi bağlamsal bilgileri ve duygusal durumu da yorumlayarak tam ve anlamlı cümleler üretiyor.

“Revoice” adı verilen yapay zekalı boyunluk, kullanıcının sessiz konuşma parçalarından kelimeleri yeniden oluşturmak için hem konuşma hem de duygusal sinyalleri çözümlüyor.

Dizartri (konuşma bozukluğu) yaşayan beş felç hastasıyla yapılan ilk deneylerde, cihazın kelimelerde %4,2, cümlelerde ise %2,9 gibi son derece düşük bir hata oranı yakaladığı görüldü. Göz takibi ya da manuel harf girişi gerektiren mevcut sistemlerin aksine Revoice, akıcı ve anında iletişim sağlıyor; birkaç kelimeden doğal ve tam cümleler oluşturabiliyor.

Bir başka deneyde cihaz, kullanıcının kalp atış hızı ve zaman bilgisine dayanarak kısa bir ifadeyi daha ayrıntılı ve duygusal bir cümleye dönüştürdü. Örneğin “Hastaneye gideceğiz” ifadesi, şu şekilde genişletildi: “Biraz geç olmuş olsa da kendimi hala iyi hissetmiyorum. Şimdi hastaneye gidebilir miyiz?”

Bu sistemde kullanılan yapay zeka, sohbet robotlarında kullanılan teknolojilere benzer şekilde, tam cümleleri tahmin etme yeteneğine sahip.