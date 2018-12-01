Felç neden olur?



Felç veya inme dediğimiz hastalık, beyne giden kanda bir aksama meydana gelmesinden birkaç saniye veya birkaç dakika sonra meydana çıkan birçok bozukluğun yaygın adı... Beyin içindeki kılcal damarlarda oluşan bu aksama iki türlü ad alıyor. Biri “İskemik inme” denilen damardaki tıkanma olayı, diğeri ise “hemorajik inme” denilen söz konusu damarın baloncuk yapması ve patlaması olayı.. Başlangıçtan sonraki bir iki gün içinde belirtiler ilerleyebilir veya dalgalı bir hareket gösterir, buna gelişme halinde felç denir.

Belirtileri

Birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilen bir zaman boyunca görme, konuşma veya duyularda bozulma.

Bir kol veya bacakta veya bir kolda ve bir bacakta genellikle aynı tarafta yüzle birlikte olabilen veya olmayan ani zayıflık veya duyu kaybı.

Akut olarak çift görme durumunun, bozuk konuşma, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu veya yutma güçlüğünün başlaması.



Acil belirtiler

Yaralanmaya bağlı olmaksızın birdenbire bilinç kaybı.

Aniden kısmi veya tam felç ya da yüzde, kolda veya bacakta uyuşukluk.

Ani görme bozukluğu veya kaybı

Süratle konuşma bozukluğu başlaması.

Aniden şiddetli başağrısı başlaması.

TEDAVİ NE KADAR SÜRER?

Felç hastalığı tedavisi 3 aydan 2 seneye kadar sürmektedir. Bu tamamen sizin ne kadar iyileşmek istediğinize bağlı. Disiplin var ise iyileşme hemen olur. Siz önemsemezseniz iyileşme ihtimaliniz de düşük olacaktır.

Sebepleri

Kan yağlarının dengesiz olması

Geçirilen kazalar

Alkol tüketimi

Aşırı sigara tüketimi

Diyabet hastalığı

Kalp ve damar tıkanıklıkları ve hastalıkları

Fazla kilo

Obezite

Genetik faktörler

Hipertansiyon

Dengesiz beslenme

Yaşanan stres ve bunalımlar

Psikolojik nedenler

Yukarıda saydıklarımızın biri veya birkaçı sebep olabilir. Burada önemli olan bu unsurların vuku bulmasına kendimizce engel olabilmektir.

Bunlar tedavi etmez ama muhtemel bir felci önler

ZENCEFİL TOZU: Bir bardak kaynar suya, 1 çay kaşığı zencefil konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Zencefil toz halinde günde 2-3 defa 0.5-1 gr şekerle yenilir.

ZENCEFİL KÖKÜ: Zencefil kökü çay gibi kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir.

ÖKSE OTU: Bir bardak kaynar suya, 2-4 gr kuru ökse otu yapraklı dallarından veya tohumu konur, 10 dakika bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Belli aralıklarla yıl boyu içmeye devam edilir. Ayrıca bitki-tohum toz haline getirilir, günde 1-1.5 gr içilir.

TEREYAĞI: 1 fincan tereyağı, 1 fincan gaz yağı, 1 fincan ispirto karıştırılır merhem haline getirilir, kireçlenmelerde ağrıyan yerler iyice ovulur. Bu, kireçlenmelerin sebep olabileceği felci önler.

ARDIÇ YAĞI: Beldeki kireçlenme sebebi ile sinirlere baskı neticesi meydana gelen ayaklardaki güçsüzlükte ardıç yağı ile bel ve boyunca kalça ve bacaklar ovulur. Günde 8 damla ardıç yağı, su içerisinde veya şekerle alınır.