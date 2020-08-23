Felaketi yaşayan Giresun için kritik uyarı!

Doğu Karadeniz bölgesinde dün şiddetli sağanak etkili oldu. Giresun’da etkisini arttıran sağanak yağış sel ve taşkına neden oldu. Dereli ilçesini harap eden sel Aksu deresinin taşmasıyla da Giresun-Sivas karayolunu ulaşıma kapattı. Merkez, Espiye, Tirebolu, Bulancak ve Güce ilçelerinde de ağır maddi hasar meydana geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şimdiye kadar 1’i asker 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel riski geçmiş değil

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'da ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu kapsamda sel, taşkın, heyelan ve yıldırım konusunda vatandaşlara tedbirleri olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.